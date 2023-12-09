"Родственники в России не верили": сын легенды Динамо рассказал наболевшее о войне

Роман Саленко припомнил, как встретил полномасштабное вторжение россиян в Украину и то, что испытывал в этот момент. По словам сына Олега Саленко, общаться с родственниками из России нет смысла.

Роман Саленко, сын лучшего бомбардира чемпионата мира 1994 года Олега Саленко, рассказал о своих страхах во время войны. По словам 18-летнего игрока молодежного состава Динамо, он не поддерживает никаких контактов с российскими родственниками.

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Даже до этого общался очень редко. А когда началась война, я им ничего даже не сказал. Был разговор, больше отца. Но честно, сразу на этом и закончили. Там нет шансов. Они все знали, что происходит, но не всему верили, что мы им говорим,

– сказал Роман Саленко.

Карьера Олега Саленко

За киевское Динамо Саленко выступал с 1989 по 1992 год.

Форвард выступал в испанских Логроньесе (1993/94) и Валенсии (1994/95).

Также играл в шотландском Рейнджерс, турецком Истанбулспоре, испанской Кордове и польской Погони.

Из-за травмы завершил активную карьеру в 31 год.

Саленко сыграл в первом матче сборной Украины против Венгрии (1:3).

В составе сборной России стал участником ЧМ-1994.

На Мундиале нападающий стал лучшим бомбардиром турнира (по 6 голов вместе с Христо Стоичковым), а также рекордсменом по количеству голов в одном матче (5 голов в ворота Камеруна).

Вошел в историю как первый главный тренер сборной Украины по пляжному футболу.

Бывшая жена Олега Саленко и его сын от первого брака живут в России. После полномасштабного вторжения он полностью перестал общаться с Ириной. Они познакомились в 1987 году, а через несколько лет сыграли свадьбу. Брак Олега продержался 13 лет. У него родился сын Александр.