Роман Саленко, син найкращого бомбардира чемпіонату світу 1994 року Олега Саленка, розповів про свої страхи під час війни. За словами 18-річного гравця молодіжного складу Динамо, він не підтримує жодних контактів із російськими родичами.

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Навіть і до цього спілкувався дуже рідко. А коли почалася війна, то я їм нічого навіть не сказав. Була розмова, більше батька. Але чесно, зразу на цьому і закінчили. Там немає шансів. Вони всі знали, що коїться, але не всьому вірили, що ми їм говоримо,

– сказав Роман Саленко.

Цікаво. Колишня дружина Олега Саленка та його син від першого шлюбу живуть у Росії. Після повномасштабного вторгнення він повністю перестав спілкуватися з Іриною. Вони познайомилися у 1987 році, а за кілька років вони зіграли весілля. Шлюб Олега протримався 13 років. У нього народився син Олександр.

Кар'єра Олега Саленка