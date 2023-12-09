Роман Саленко, сын лучшего бомбардира чемпионата мира 1994 года Олега Саленко, рассказал о своих страхах во время войны. По словам 18-летнего игрока молодежного состава Динамо, он не поддерживает никаких контактов с российскими родственниками.
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Даже до этого общался очень редко. А когда началась война, я им ничего даже не сказал. Был разговор, больше отца. Но честно, сразу на этом и закончили. Там нет шансов. Они все знали, что происходит, но не всему верили, что мы им говорим,
– сказал Роман Саленко.
Карьера Олега Саленко
- За киевское Динамо Саленко выступал с 1989 по 1992 год.
- Форвард выступал в испанских Логроньесе (1993/94) и Валенсии (1994/95).
- Также играл в шотландском Рейнджерс, турецком Истанбулспоре, испанской Кордове и польской Погони.
- Из-за травмы завершил активную карьеру в 31 год.
- Саленко сыграл в первом матче сборной Украины против Венгрии (1:3).
- В составе сборной России стал участником ЧМ-1994.
- На Мундиале нападающий стал лучшим бомбардиром турнира (по 6 голов вместе с Христо Стоичковым), а также рекордсменом по количеству голов в одном матче (5 голов в ворота Камеруна).
- Вошел в историю как первый главный тренер сборной Украины по пляжному футболу.