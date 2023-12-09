Роман Саленко, сын лучшего бомбардира чемпионата мира 1994 года Олега Саленко, рассказал о своих страхах во время войны. По словам 18-летнего игрока молодежного состава Динамо, он не поддерживает никаких контактов с российскими родственниками.

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Даже до этого общался очень редко. А когда началась война, я им ничего даже не сказал. Был разговор, больше отца. Но честно, сразу на этом и закончили. Там нет шансов. Они все знали, что происходит, но не всему верили, что мы им говорим,

– сказал Роман Саленко.

Любопытно. Бывшая жена Олега Саленко и его сын от первого брака живут в России. После полномасштабного вторжения он полностью перестал общаться с Ириной. Они познакомились в 1987 году, а через несколько лет сыграли свадьбу. Брак Олега продержался 13 лет. У него родился сын Александр.

Карьера Олега Саленко