Олег Саленко родился в России и несколько лет выступал за сборную этой страны. Он даже стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994.
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Саленко: безумие Путина занесло в Украину
Форвард несколько сезонов провел в Примере, так что испанские журналисты вышли с ним на связь, чтобы поинтересоваться его жизнью во время войны. Среди прочего представители СМИ поинтересовались его отношением к президенту РФ Владимиру Путину, начавшему войну против Украины.
Он у власти 20 лет. Так быть просто не может. Даже чисто по психологическим причинам. И вот это безумие занесло его в Украину. Он сошел с ума! Если бы мне дали такую власть на такой срок, я бы тоже сошел с ума. Это то, что сейчас происходит с Путиным, и он уже не в состоянии этого скрыть,
– рассказал Саленко.
Карьера Саленко
- За киевское Динамо Саленко выступал с 1989 по 1992 год.
- Форвард выступал в испанских Логроньесе (1993/94) и Валенсии (1994/95).
- Также играл в шотландском Рейнджерсе, турецком Истанбулспоре, испанской Кордове и польской Погоне.
- Из-за травмы завершил активную карьеру в 31 год.
- Саленко сыграл в первом матче сборной Украины против Венгрии (1:3).
- В составе сборной России стал участником ЧМ-1994.
- На Мундиале нападающий стал лучшим бомбардиром турнира (по 6 голов вместе с Христо Стоичковым), а также рекордсменом по количеству голов в одном матче (5 голов в ворота Камеруна).
- Вошел в историю как первый главный тренер сборной Украины по пляжному футболу.
- Сын Саленко выступает за молодежный состав киевского Динамо.