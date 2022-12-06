Жена Антонелла и сыновья Чиро, Матео и Тьяго поддержали Лионеля с трибун в матче в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Аргентине – Австралии. Поддержка родных вдохновила Месси на гол. Именно Лео открыл счет на 35-й минуте поединка.

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Поведение, заставляющее покраснить Месси

Однако не обошлось без эпического инцидента на трибунах с участием одного из сыновей капитана сборной Аргентины. 7-летний Матео вытащил жвачку изо рта и швырнул ее в сторону аргентинских фанатов. Мальчику точно досталось бы от Лионеля за такой поступок в сторону родных болельщиков.

Но пока Лео был на футбольном поле, краснеть пришлось его жене Антонелле, едва успокоившей юного дебошира.

Сын Месси бросил жвачку у фанатов Аргентины: видео инцидента

Интересно, что раньше сам Лионель рассказывал о характере своих сыновей: " Маттео – просто ужасный, еще тот персонаж. Они из Тьяго совершенно разные. Тьяго – феномен, он очень хороший, а Матео полная противоположность – су*ий сын".

К слову. Лионель Месси на Мундиале в Катаре отличился 3 голами в 4 поединках и одним ассистом.