Сын футболиста сборной Украины раскритиковал игру отца на Евро-2020: смешное видео

Сын полузащитника сборной Украины Марлоса Бернардо не оценил выступление команды на Евро-2020. В частности, парню не понравилось, как себя проявил его отец.

Курьезное видео попало в эфир программы "Евроформат", где журналист попросил ребенка поделиться своими впечатлениями. Бернардо отозвался положительно только об атмосфере на стадионе.

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Говоря об игре сборной Украины, он заявил, что ему "ничего не понравилось, потому что Украина проиграла". Также мальчик заявил, что его отец Марлос сыграл "очень плохо", как в матче с Австрией, так и в поединке против Нидерландов.

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