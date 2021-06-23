Курйозне відео потрапило в ефір програми "Євроформат", де журналіст попросив дитини поділитися своїми враженнями. Бернардо відгукнувся позитивно лише про атмосферу на стадіоні.

До слова Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020

Говорячи про гру збірної України, він заявив, що йому "нічого не сподобалося, тому що Україна програла". Також хлопчик заявив, що його батько Марлос зіграв "дуже погано", як в матчі з Австрією, так і в поєдинку проти Нідерландів.

Як збірна України зіграла у групі Євро-2020