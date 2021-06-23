Курйозне відео потрапило в ефір програми "Євроформат", де журналіст попросив дитини поділитися своїми враженнями. Бернардо відгукнувся позитивно лише про атмосферу на стадіоні.
До слова Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020
Говорячи про гру збірної України, він заявив, що йому "нічого не сподобалося, тому що Україна програла". Також хлопчик заявив, що його батько Марлос зіграв "дуже погано", як в матчі з Австрією, так і в поєдинку проти Нідерландів.
Як збірна України зіграла у групі Євро-2020
- На груповому етапі наша команда здобула лише одну перемогу над Північною Македонією (2:1). Також в України дві поразки Нідерландам (3:2) та Австрії (0:1).
- Наразі Україна зберігає математичні шанси вийти в 1/8 фіналу. Якщо команда Андрія Шевченка пройде у плей-офф, то отримає 2 мільйони євро.