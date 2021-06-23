Курьезное видео попало в эфир программы "Евроформат", где журналист попросил ребенка поделиться своими впечатлениями. Бернардо отозвался положительно только об атмосфере на стадионе.
К слову Сборная Украины заработала более 10 миллионов на Евро-2020
Говоря об игре сборной Украины, он заявил, что ему "ничего не понравилось, потому что Украина проиграла". Также мальчик заявил, что его отец Марлос сыграл "очень плохо", как в матче с Австрией, так и в поединке против Нидерландов.
Как сборная Украины сыграла в группе Евро-2020
- На групповом этапе наша команда одержала лишь одну победу над Северной Македонией (2:1). Также у Украины два поражения Нидерландам (3:2) и Австрии (0:1).
- Сейчас Украина сохраняет математические шансы выйти в 1/8 финала. Если команда Андрея Шевченко пройдет в плей-офф, то получит 2 миллиона евро.