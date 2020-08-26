В Австралии сын легендарного Кости Цзю австралиец Тим Цзю (16-0, 12 KO) защитил свои чемпионские титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе в бою против бывшего чемпиона мира в полусреднем дивизионе Джеффа Хорна (20-3-1 , 13 KO).

Впервые на канвас ринга Тим Цзю отправил Хорна в третьем раунде. Второй нокдаун случился в шестом раунде, после чего бывший чемпион окончательно перешел в режим выживания, пишет 24 канал.

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В перерыве перед девятым раундом из угла Хорна вылетело белое полотенце – победа Цзю после отказа соперника.

После победы боксер очень красноречиво прокомментировал бой: "Меня зовут Тим, а не сын!" Своими словами он дал понять, что не намерен находиться в тени знаменитого отца.

Тим Цзю – Джефф Хорн видео боя