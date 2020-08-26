Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, который побеждал Пакьяо: видео
В Австралии сын легендарного Кости Цзю австралиец Тим Цзю (16-0, 12 KO) защитил свои чемпионские титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе в бою против бывшего чемпиона мира в полусреднем дивизионе Джеффа Хорна (20-3-1 , 13 KO).
Впервые на канвас ринга Тим Цзю отправил Хорна в третьем раунде. Второй нокдаун случился в шестом раунде, после чего бывший чемпион окончательно перешел в режим выживания, пишет 24 канал.
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В перерыве перед девятым раундом из угла Хорна вылетело белое полотенце – победа Цзю после отказа соперника.
После победы боксер очень красноречиво прокомментировал бой: "Меня зовут Тим, а не сын!" Своими словами он дал понять, что не намерен находиться в тени знаменитого отца.
Тим Цзю – Джефф Хорн видео боя
- Тим одержал 16-ю победу подряд на профессиональном ринге и пока не знает горечи поражений. Это была вторая успешная защита титулов.
- Для Хорна это поражение стало лишь третьим в карьере. Мировая слава к австралийцу, что побеждал своего времени украинца Виктора Плотникова, пришла после сенсационной победы над легендарный Мэнни Пакьяо в 2017 году за титул чемпиона WBO. Хорн успел один раз защитить титул, пока его не отобрал Теренс Кроуфорд.