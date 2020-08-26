В Австралії син легендарного Кості Цзю австралієць Тім Цзю (16-0, 12 KO) захистив свої чемпіонські титули IBF Australasian і WBO Global в першій середній вазі в бою проти колишнього чемпіона світу в напівсередній дивізіоні Джеффа Хорна (20-3-1 , 13 KO).

Вперше на канвас рингу Тім Цзю відправив Хорна в третьому раунді. Другий нокдаун трапився в шостому раунді, після чого колишній чемпіон остаточно перейшов в режим виживання, пише 24 канал.

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У перерві перед дев'ятим раундом з кута Хорна вилетів білий рушник – перемога Цзю після відмови суперника.

Після перемоги боксер дуже красномовно прокоментував бій: "Мене звуть Тім, а не син!" Своїми словами він дав зрозуміти, що не має наміру перебувати в тіні знаменитого батька.

Тім Цзю – Джефф Хорн відео бою