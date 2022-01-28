Сын Коломойского стал вице-президентом и игроком столичного Будивельника

Киевский Будивельник поздравил с днем рождения Израэля Коломойского, который два предыдущих сезона провел в составе Днепра. 22-летний защитник долгое время присутствовал на домашних играх киевского клуба.

В поздравлении киевлян отмечается, что в Будивельнике Коломойский занимает должность вице-президента клуба по баскетбольным операциям. Также Израэль появился в заявке команды на сайте ФБУ.

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"Поздравляем с Днем рождения вице-президента Будивельника по баскетбольным операциям Израэля Коломойского. Желаем Израэлю крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его!", – сообщает пресс-служба клуба.

Дебютировать защитник за столичный клуб сможет уже в пятницу, 28 января, в выездном матче против Черкасских Мавп– единственной игре недели в Суперлиге.

Что известно о карьере Коломойского