В поздравлении киевлян отмечается, что в Будивельнике Коломойский занимает должность вице-президента клуба по баскетбольным операциям. Также Израэль появился в заявке команды на сайте ФБУ.
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"Поздравляем с Днем рождения вице-президента Будивельника по баскетбольным операциям Израэля Коломойского. Желаем Израэлю крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его!", – сообщает пресс-служба клуба.
Дебютировать защитник за столичный клуб сможет уже в пятницу, 28 января, в выездном матче против Черкасских Мавп– единственной игре недели в Суперлиге.
Что известно о карьере Коломойского
- С лета 2018 года учился в Кливлендском университете по специальности "спортивный менеджмент". Кроме обучения играл в университетской команде по баскетболу.
- С февраля 2019 года играл за израильский Маккаби, с которым выиграл серебряные награды чемпионата.
- В 2019 году перешел в БК Днепр, с которым стал чемпионом Украины 2019/2020.
- Сезон 2021/2022 начинал в хорватском клубе Соник-Пунтамика.