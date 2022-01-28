У привітанні киян наголошується, що у Будівельнику Коломойський обіймає посаду віцепрезидентом клубу з баскетбольних операцій. Також Ізраель з'явився у заявці команди на сайті ФБУ.
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"Вітаємо з Днем Народження віцепрезидента Будівельника з баскетбольних операцій Ізраеля Коломойського. Бажаємо Ізраелю міцного здоров’я, натхнення і щоденних професійних успіхів. Удачі в баскетболі та поза ним!", – повідомляє пресслужба клубу.
Дебютувати захисник за столичний клуб зможе вже у п'ятницю, 28 січня, у виїзному матчі проти Черкаських Мавп – єдиній грі тижня у Суперлізі.
Що відомо про кар'єру Коломойського
- З літа 2018 року навчався в Клівлендському університеті за спеціальністю "спортивний менеджмент". Крім навчання грав в університетскій команді з баскетболу.
- З лютого 2019 року грав за ізраїльський Маккабі, з яким виграв срібні нагороди чемпіонату.
- В 2019 році перейшов у БК Дніпро, з яким став чемпіоном України 2019/2020.
- Сезон 2021/2022 розпочинав у хорватському клубі Сонік-Пунтаміка.