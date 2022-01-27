В среду, 26 января, исполнилось два года со дня крушения вертолета, которое, по мнению федеральных следователей, было вызвано дезориентацией пилота из-за тумана.
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Статуя, созданная скульптором Дэном Мединой, изображает Коби Брайанта в форме Лейкерс, обнимающего Джианну, которая также одета в баскетбольную форму с баскетбольным мячом в руке.
Что еще известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января 2020 года по местному времени.
- Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА (17 – подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды – MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996-го по 2016 год выступал за Лейкерс.