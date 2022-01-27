В среду, 26 января, исполнилось два года со дня крушения вертолета, которое, по мнению федеральных следователей, было вызвано дезориентацией пилота из-за тумана.

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Статуя, созданная скульптором Дэном Мединой, изображает Коби Брайанта в форме Лейкерс, обнимающего Джианну, которая также одета в баскетбольную форму с баскетбольным мячом в руке.

Что еще известно о смерти Коби Брайанта