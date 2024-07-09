В окончательную заявку молодежной сборной Украины попали 12 баскетболистов. Среди них сын легендарного боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко – Максим.

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Кличко получил место в сборной Украины

Во время тренировочного сбора и контрольных матчей Кличко-младший сумел убедить тренерский штаб во главе с Валерием Плехановым в своей необходимости. Поэтому Максим в составе молодежной сборной Украины сыграет на Евро-2024.

Состав молодежной сборной Украины по баскетболу

Защитники: Рафаэль Колаволе, Макс Черногрицкий, Андрей Величко, Серафим Новиков, Кирилл Скутельник

Рафаэль Колаволе, Макс Черногрицкий, Андрей Величко, Серафим Новиков, Кирилл Скутельник Форварды: Ростислав Кабанов, Назар Холод, Владислав Николайчук, Павел Карасев, Даниил Сипало

Ростислав Кабанов, Назар Холод, Владислав Николайчук, Павел Карасев, Даниил Сипало Центровые: Максим Кличко, Назарий Кулишенко

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2024 / фото ФБУ

Отметим, что Максиму Кличко 19 лет. Он играет на позиции центрового. Кличко-джуниор имеет впечатляющие антропометрические данные. Его рост составляет 219 сантиметров. В следующем сезоне Максим будет защищать цвета американской баскетбольной команды Amherst College.

Календарь сборной Украины

Сборная Украины попала в группу С, где ее соперниками будут Армения, Молдова, Швеция, Венгрия, Косово. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за повышение в классе. В первом матче, который состоится 12 июля "сине-желтые" сыграют против Армении. Поединки будут проходить в румынской Питеште.