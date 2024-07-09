В остаточну заявку молодіжної збірної України потрапили 12 баскетболістів. Серед них син легендарного боксера, а нині мера Києва Віталія Кличка – Максим.

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Кличко отримав місце у збірній України

Під час тренувального збору та контрольних матчів Кличко-молодший зумів переконати тренерський штаб на чолі з Валерієм Плехановим у своїй необхідності. Тож Максим у складі молодіжної збірної України зіграє на Євро-2024.

Склад молодіжної збірної України з баскетболу

Захисники: Рафаель Колаволе, Макс Чорногрицький, Андрій Величко, Серафим Новіков, Кирило Скутєльнік

Рафаель Колаволе, Макс Чорногрицький, Андрій Величко, Серафим Новіков, Кирило Скутєльнік Форварди: Ростислав Кабанов, Назар Холод, Владислав Ніколайчук, Павло Карасьов, Данило Сіпало

Ростислав Кабанов, Назар Холод, Владислав Ніколайчук, Павло Карасьов, Данило Сіпало Центрові: Максим Кличко, Назарій Кулішенко

Заявка збірної України на ЧЄ-2024 / фото ФБУ

Зазначимо, що Максиму Кличко 19 років. Він грає на позиції центрового. Кличко-джуніор має вражаючі антропометричні дані. Його зріст становить 219 сантиметрів. В наступному сезоні Максим захищатиме кольори американської баскетбольної команди Amherst College.

Календар збірної України

Збірна України потрапила до групи С, де її суперниками будуть Вірменія, Молдова, Швеція, Угорщина, Косово. По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть у чвертьфінал та продовжать боротьбу за підвищення в класі. У першому матчі, який відбудеться 12 липня "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії. Поєдинки будуть відбуватися в румунській Пітешті.