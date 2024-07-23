Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі та планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного конкурента й основного кіпера, Тібо Куртуа.
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Про що говорили Лунін та син Анчелотті
На тренуванні Реала Давіде Анчелотті провів невелику розмову з Андрієм.
Я бачу, що ти викладаєшся на повну на кожному тренуванні, в кожній грі... Що б ти не вирішив, у тебе завжди буде наша підтримка, любов і прихильність,
– сказав Луніну син Анчелотті.
Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація, що Челсі хоче провести з Реалом обмін. Згідно з обміном, Лунін мав вирушити у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. При цьому "пенсіонери" доплатили б за українця близько 10 мільйонів євро. Однак Реал відмовився від такої пропозиції, встановивши ціну повноцінної оренди у розмірі 30 мільйонів євро.