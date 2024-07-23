Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі та планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного конкурента й основного кіпера, Тібо Куртуа.

Читайте також Несподіване рішення: тренер кривдників України на Євро-2024 оголосив про відставку

Про що говорили Лунін та син Анчелотті

На тренуванні Реала Давіде Анчелотті провів невелику розмову з Андрієм.

Я бачу, що ти викладаєшся на повну на кожному тренуванні, в кожній грі... Що б ти не вирішив, у тебе завжди буде наша підтримка, любов і прихильність,

– сказав Луніну син Анчелотті.

Сам Андрій ще не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього в Реалі. Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "вершкових" 31 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".

Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація, що Челсі хоче провести з Реалом обмін. Згідно з обміном, Лунін мав вирушити у лондонський клуб, а Кепа Аррісабалага — у Мадрид. При цьому "пенсіонери" доплатили б за українця близько 10 мільйонів євро. Однак Реал відмовився від такої пропозиції, встановивши ціну повноцінної оренди у розмірі 30 мільйонів євро.