Бенфика – Барселона 3:0

Голы: Нуньес, 3, 79 (п), Силва, 69

Удаление: Гарсия, 87 (Барселона)

Украинский нападающий Роман Яремчук получил место в стартовом составе команды и провел на поле 75 минут. Футболист сборной Украины был активным на поле, но отметиться результативными действиями не смог.

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Уже в начале матча хозяевам удалось шокировать соперника забитым голом. Нуньес подхватил передачу из глубины поля, мастерски накрутил Гарсию и пробил в ближний угол. Голкипер среагировал на удар, но дотянуться до него не успел – 1:0. Красивый гол забила Бенфика. А результативная атака началась с обрезки игрока Барселоны в центре поля.

Гости ответили очень остро. Де Йонг расстреливал ворота после провала в защите команды Жорже Жесуша. Но нидерландец чудом попал в соперника. Добивание Педри было мимо ворот.

На протяжении всего первого тайма каталонцы были острее. Но все попытки Депая или де Йонга были ошибочны. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Унижение Барселоны

Нуньс мог забить гол с дальнего расстояния. Тер Штеген решил сыграть на опережение, выбежав далеко из ворот. Его опередил нападающий Бенфики и без колебаний нанес удар. Но стойка взяла на себя удар. Очень большую ошибку допустил вратарь Барселоны, никто не мог понять, что было в голове голкипера, когда он выбежал на мяч чуть ли не к центру поля.

Мариу обыгрался в стеночку с Яремчуком, но его удар парировал вратарь. На добивании был Силва, который уже в падении удвоил преимущество хозяев – 2:0.

За десять минут до завершения основного времени игрок Барселоны откровенно сыграл рукой в собственной штрафной. Судья сигнализировал о продолжении игры, но уже через несколько минут просмотрел эпизод на видеоповторе. Арбитр изменил свое мнение, назначив пенальти.

Пенальти! К отметке подошел Нуньес и не промахнулся с 11 метров, разведя мяч и вратаря в разные углы – 3:0. Перед началом матча никто не ожидал увидеть такой счет на табло.

Барселона так и не сумел забить хотя бы гол престижа. В итоге – 3:0 разгромная победа Бенфики. Похоже, Рональд Куман исчерпал лимит доверия руководства Барселоны. Скорее всего, что скоро все фанаты увидит отставке голландского специалиста.

После сокрушительной победы Бенфика с 4 очками идет второй в группе "Е". Лидирует Бавария, которая дома поиздевалась с Динамо-5: 0.

Барселона с нулем замыкает таблицу. Вот самая большая неожиданность Лиги чемпионов.

Бенфика – Барселона видеообзор