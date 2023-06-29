17-летний сын Суркиса тренируется с первой командой Динамо: демонстративные видео
Источник:ютуб-канал Dynamomania.com
Киевское Динамо вовлекается в подготовку к новому сезону. "Бело-синие" начали готовиться на клубной базе в Вити-Литовской.
Вместе с главной командой Динамо тренируется 17-летний вратарь Вячеслав Суркис. Сын Григория Суркиса вернулся в расположение киевского клуба.
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Целая династия Суркисов в киевском клубе
С 22 августа 2022 года выступал за юношескую команду луганской Зари.
Теперь Суркис-младший присоединился к началу подготовки первой команды "Динамо" к новому сезону-2023/2024.
На портале Transfermarkt отмечается, что голкипер вернулся из аренды из Зари в команду Динамо U-17. Однако теперь ему представился отличный шанс потренироваться со звездными лидерами киевского клуба.
Сейчас в распоряжении Мирчи Луческу после ухода Дениса Бойко четверо вратарей – Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет. Последний сейчас вместе со сборной Украины U-21 выступает на молодежном Евро-2023.
Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо: смотрите видео
- Отмечается, что 3 июля киевляне начнут заграничный тренировочный сбор в Австрии, который продлится до 21 июля. 5 июля "бело-синие" проведут первый контрольный спарринг против бухарестского Динамо.
- Также киевляне сыграют против Вольфсберга (8 июля) и Янг Бойз (12 июля).