Интересный поворот событий
В преддверии поединка в заявке луганского клуба появилась неожиданность. 16-летний голкипер Вячеслав Суркис был замечен в списке зарегистрированных игроков Зари на сезон-2022/2023.
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О трансфере или аренде сына бывшего президента УАФ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса никто не сообщал. Поэтому неизвестно, на каких правах вратарь Динамо перешел в клуб из Луганска.
Молодой футболист внесен в заявку команды на УПЛ по списку "Б".
Вячеслав Суркис оказался в заявке Зари / Скриншот из УПЛ
Интересно, что это противостояние будет очень принципиальным для главного тренера Ворсклы Виктора Скрипника. Все потому, что наставник раньше возглавлял Зарю.