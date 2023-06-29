Вместе с главной командой Динамо тренируется 17-летний вратарь Вячеслав Суркис. Сын Григория Суркиса вернулся в расположение киевского клуба.

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Целая династия Суркисов в киевском клубе

С 22 августа 2022 года выступал за юношескую команду луганской Зари.

Теперь Суркис-младший присоединился к началу подготовки первой команды "Динамо" к новому сезону-2023/2024.

На портале Transfermarkt отмечается, что голкипер вернулся из аренды из Зари в команду Динамо U-17. Однако теперь ему представился отличный шанс потренироваться со звездными лидерами киевского клуба.

Сейчас в распоряжении Мирчи Луческу после ухода Дениса Бойко четверо вратарей – Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет. Последний сейчас вместе со сборной Украины U-21 выступает на молодежном Евро-2023.

Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо: смотрите видео