Несмотря на убедительную победу команды Сергея Реброва (4:0), не обошлось без негатива. Уже в первом тайме травму получил Виталий Миколенко, который покинул поле со слезами на глазах.

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Что сказал Миколенко о своей травме

Это произошло после того, как он только восстановился от предыдущего повреждения, из-за которого пропустил концовку клубного сезона. Тогда казалось, что игрок Эвертона рискует пропустить континентальное первенство.

Впрочем, левый защитник сборной Украины прошел медицинские обследования и худший сценарий не осуществился. Виталий Миколенко накануне стартового матча "сине-желтых" на Евро рассказал о своем состоянии здоровья.

Уже лучше, спасибо. До столовой могу дойти, это самое главное сейчас для меня. Если без шуток, то уже начал работать в зале два раза в день. Надеюсь, скоро вернусь на поле,

– сказал Миколенко.

Виталий добавил, что такого повреждения у него раньше не было, отметив, что со связками проблем нет и это главное. У футболиста сильный ушиб, но нужно время, чтобы восстановиться.

"Какие прогнозы врачей по восстановлению? Никаких, потому что это уже как справится мой организм, моя стопа. Мы даем главному тренеру информацию каждый день с врачом. Каждый день что-то меняется, прогрессирует", – рассказал Виталий.

К слову. Первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет уже 17 июня в 16:00 против Румынии. Его можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO и местных телеканалах Суспільного.

Отметим, что после этого поединка Украина проведет еще 2 матча на групповом этапе – со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня). Сможет ли сыграть в них Виталий Миколенко пока неизвестно.