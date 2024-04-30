Лидер сборной Украины под вопросом: Миколенко рассказал, сыграет ли он на Евро-2024

Сборная Украины может поехать на чемпионат Европы без основного левого защитника. Правда, сам Виталий Миколенко настроен оптимистично по этому поводу.

На прошлой неделе из Англии поступили неутешительные новости для сборной Украины. В матче между Эвертоном и Ливерпулем тяжелую травму получил Виталий Миколенко.

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Миколенко обойдется без операции

Левый защитник разорвал связку голеностопа, из-за чего его участие на Евро-2024 было под вопросом. Впрочем сам Виталий выступил с обращением к фанатам на своей странице в инстаграм.

Во-первых, хочу всех поблагодарить за слова поддержки. Я все читаю и вижу. Мне не нужна операция. Теперь моя цель – восстановиться как можно скорее. Надеюсь, увидимся на Евро. Болельщики Эвертона, вы были невероятны в этом сезоне, особенно в дерби. Поэтому я встал после травмы и играл, сколько мог. До встречи в следующем сезоне,

– написал Миколенко.

Таким образом 24-летний футболист уже не выйдет на поле в этом сезоне АПЛ. Впрочем, Эвертон уже решил вопрос выживания, ведь за три тура до финиша занимает 15 место и опережает зону вылета на 10 очков. На счету Виталия в этом сезоне два гола в 34-х матчах за "ирисок".

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Предварительно ожидается, что Миколенко сможет вернуться из лазарета через полтора месяца. Сборная Украины свой первый матч на Евро-2024 проведет 17 июня против Румынии. Также соперниками подопечных Реброва по группе станут Словакия и Бельгия.