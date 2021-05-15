У клубі повідомили, що перелому руки немає, але діагностований сильний забій. Пошкодження не перешкодить Миколенку зіграти за збірну України на Євро-2020.

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Миколенку сьогодні зробили комп'ютерну томографію, яка показала, що перелому кисті немає. Сильний забій внаслідок того, що суперник наступив Віталію на руку шипами бутси. Всі кістки цілі. Він братиме участь в тренувальному зборі національної команди,

– розповів лікар киян Андрій Шморгун.

Збір національної команди стартує 15 травня, проте гравці Динамо після фіналу Кубка України отримають кілька днів відпочинку.

Як Миколенко травмував руку

На 8-й хвилині зустрічі із Зорею Віталій Миколенко опинився на газоні в боротьбі з Артемом Громовим, який наступив бутсами на зап'ястя супернику. Динамівець в сльозах покинув поле, а замість нього вийшов Олександр Караваєв.