Забил Лунину и получил травму: сыграет ли Яремчук в следующем матче Валенсии в Ла Лиге

Футболисты Валенсии готовятся к домашнему матчу 28-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. В субботу, 9 марта, "летучие мыши" будут принимать Хетафе.

Накануне поединка стали известны детали здоровья украинского форварда Валенсии Романа Яремчука. Футболист сборной Украины получил большое повреждение в игре против мадридского Реала, которая закончилась скандалом и боевой ничьей 2:2.

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Поможет команде или нет

Яремчук в том матче воспользовался ошибкой Дани Карвахаля и отличился в воротах своего земляка Андрея Лунина, удвоив преимущество "летучих мышей" в первом тайме.

По информации издания, украинец уже вернулся в общую группу и вместе с командой готовится к ближайшей игре Ла Лиги. Яремчук готов помочь Валенсии в домашнем поединке против Хетафе.

Испанский период в карьере Романа Яремчука

Напомним, что до конца сезона-2023/2024 Яремчук выступает за испанский клуб на правах аренды из бельгийского Брюгге, которому принадлежит контракт нападающего (до конца июня 2026-го года).

В футболке Валенсии Роман уже провел 22 матча, в которых отметился 4 голами.

Ранее руководство "летучих мышей" было разочаровано игрой украинца. Поэтому даже хотели досрочно закончить аренду игрока. Однако Роман улучшил свою игру и доказал, что нужен испанской команде.

Матч Валенсия – Хетафе состоится 9 марта в 15:00 (по Киеву). Нынешний клуб Яремчук с 37 баллами идет на 9-м месте турнирной таблицы Ла Лиги. Зато будущий соперник "летучих мышей" с 35 очками занимает 11-ю позицию. Но у Валенсии на одну сыгранную игру меньше.