Недавно игрок сборной Украины приобрел 50 дронов для наших воинов. А теперь футболист осуществил мечту юного земляка.

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Добрый поступок футболиста

Михаил Мудрик получил письмо от 13-летнего украинского мальчика, который из-за полномасштабного вторжения оставил родной Киев и своего папу. Сейчас он проживает в Лондоне вместе с мамой.

Юный парень написал щемящее письмо футболисту, в котором рассказал о своей жизни и пригласил Михаила сыграть в теннис, хотя и не надеялся, что это действительно случится.

Привет, Михаил. Меня зовут Павел. Мне 13 лет. Я грустил и волновался, когда мы выезжали в новое незнакомое место, потому что папа остался дома. В Англии, когда я увидел, что ты перешел в Челси, то начал болеть за тебя и твою команду. В Киеве я много играл в теннис, это мой любимый вид спорта. Когда я был младше, то играл в футбол на позиции левого вингера, как и ты,

– говорилось в письме.

Мудрик решил не только ответить мальчику своим письмом, но и откликнуться на приглашение. Он обменялся с земляком опытом адаптации в Англии, поговорил об увлечении спортом и сыграл с ним в теннис.

На корте царила очень непринужденная и дружеская атмосфера. Во время игры Павел в шутку спросил у футболиста, играть ли против него на полную силу, а Михаил признался, что парень оказался слишком сильным напарником.

Смотрите видео с теплой встречей Мудрика с юным земляком

Отметим, что Михаил Мудрик в сезоне-2023/2024 провел 28 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Справка. Следующий матч "синие" сыграют 11 марта на "Стэмфорд Бридж" против Ньюкасла. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.