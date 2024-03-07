Накануне поединка стали известны детали здоровья украинского форварда Валенсии Романа Яремчука. Футболист сборной Украины получил большое повреждение в игре против мадридского Реала, которая закончилась скандалом и боевой ничьей 2:2.
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Поможет команде или нет
Яремчук в том матче воспользовался ошибкой Дани Карвахаля и отличился в воротах своего земляка Андрея Лунина, удвоив преимущество "летучих мышей" в первом тайме.
По информации издания, украинец уже вернулся в общую группу и вместе с командой готовится к ближайшей игре Ла Лиги. Яремчук готов помочь Валенсии в домашнем поединке против Хетафе.
Испанский период в карьере Романа Яремчука
- Напомним, что до конца сезона-2023/2024 Яремчук выступает за испанский клуб на правах аренды из бельгийского Брюгге, которому принадлежит контракт нападающего (до конца июня 2026-го года).
- В футболке Валенсии Роман уже провел 22 матча, в которых отметился 4 голами.
- Ранее руководство "летучих мышей" было разочаровано игрой украинца. Поэтому даже хотели досрочно закончить аренду игрока. Однако Роман улучшил свою игру и доказал, что нужен испанской команде.