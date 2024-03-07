Накануне поединка стали известны детали здоровья украинского форварда Валенсии Романа Яремчука. Футболист сборной Украины получил большое повреждение в игре против мадридского Реала, которая закончилась скандалом и боевой ничьей 2:2.

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Поможет команде или нет

Яремчук в том матче воспользовался ошибкой Дани Карвахаля и отличился в воротах своего земляка Андрея Лунина, удвоив преимущество "летучих мышей" в первом тайме.

По информации издания, украинец уже вернулся в общую группу и вместе с командой готовится к ближайшей игре Ла Лиги. Яремчук готов помочь Валенсии в домашнем поединке против Хетафе.

К слову. Матч Валенсия – Хетафе состоится 9 марта в 15:00 (по Киеву). Нынешний клуб Яремчук с 37 баллами идет на 9-м месте турнирной таблицы Ла Лиги. Зато будущий соперник "летучих мышей" с 35 очками занимает 11-ю позицию. Но у Валенсии на одну сыгранную игру меньше.

Испанский период в карьере Романа Яремчука