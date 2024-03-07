Напередодні поєдинку стали відомі деталі здоров'я українського форварда Валенсії Романа Яремчука. Футболіст збірної України отримав велике ушкодження у грі проти мадридського Реала, яка закінчилась скандалом та бойовою нічиєю 2:2.
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Допоможе команді чи ні
Яремчук у тому матчі скористався помилкою Дані Карвахаля та відзначився у воротах свого земляка Андрія Луніна, подвоївши перевагу "кажанів" у першому таймі.
За інформацією видання, українець вже повернувся до загальної групи та разом із командою готується до найближчої гри Ла Ліги. Яремчук готовий допомогти Валенсії у домашньому поєдинку проти Хетафе.
Іспанський період у кар'єрі Романа Яремчука
- Нагадаємо, що до кінця сезону-2023/2024 Яремчук виступає за іспанський клуб на правах оренди із бельгійського Брюгге, якому належить контракт нападника (до кінця червня 2026-го року).
- У футболці Валенсії Роман вже провів 22 матчі, у яких відзначився 4 голами.
- Раніше керівництво "кажанів" було розчароване грою українця. Тому навіть хотіли достроково закінчити оренду гравця. Однак Роман покращив свою гру та довів, що потрібен іспанській команді.