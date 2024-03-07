Напередодні поєдинку стали відомі деталі здоров'я українського форварда Валенсії Романа Яремчука. Футболіст збірної України отримав велике ушкодження у грі проти мадридського Реала, яка закінчилась скандалом та бойовою нічиєю 2:2.

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Допоможе команді чи ні

Яремчук у тому матчі скористався помилкою Дані Карвахаля та відзначився у воротах свого земляка Андрія Луніна, подвоївши перевагу "кажанів" у першому таймі.

За інформацією видання, українець вже повернувся до загальної групи та разом із командою готується до найближчої гри Ла Ліги. Яремчук готовий допомогти Валенсії у домашньому поєдинку проти Хетафе.

До слова. Матч Валенсія – Хетафе відбудеться 9 березня о 15:00 (за Києвом). Нинішній клуб Яремчук із 37 балами йде на 9-му місці турнірної таблиці Ла Ліги. Натомість майбутній суперник "кажанів" із 35 очками посідає 11-ту позицію. Але у Валенсії на одну зіграну гру менше.

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