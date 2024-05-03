Украинский форвард вернулся в общую группу команды после травмы подколенного сухожилия. Последний раз Роман Яремчук играл в официальном матче еще 30 марта, когда как раз травмировался в игре против Мальорки.
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Утешительные новости из лагеря "летучих мышей"
В том поединке украинец сыграл лишь 17 минут и вынужденно покинул пределы поля. Вместо него в составе Валенсии вышел Диего Лопес.
Футболист сборной Украины пропустил уже 4 матча "летучих мышей" в рамках Ла Лиги сезона-2023/2024.
Сейчас Роман тренируется с командой, как и французский защитник Димитри Фулькье. Сообщается, что оба игрока будут готовы к следующему матчу первенства Испании против Алавеса, который состоится 5 мая (начало в 19:30 по Киеву). Это будет домашняя игра для Валенсии.
К слову, Валенсия после 33-х туров занимает 8-ю позицию таблицы Ла Лиги, набрав 47 баллов. Впереди у клуба Яремчука еще 5 туров чемпионата против:
- Алавеса (5 мая)
- Райо Вальекано (12 мая)
- Реал Сосьедад (16 мая)
- Жироны (19 мая)
- Сельты (26 мая)
Неплохой период карьеры Яремчука в Испании
- Напомним, что Роман играет за Валенсию на правах аренды из бельгийского Брюгге, куда должен вернуться по окончании текущего сезона-2023/2024.
- Украинец неудачно начал свои выступления за "летучих мышей", но потом убедил тренерский штаб и руководство команды, что не следует досрочно разрывать арендное соглашение.
- В футболке испанского клуба Яремчук уже провел 25 матчей, в которых отметился 4 голами.