Украинский форвард вернулся в общую группу команды после травмы подколенного сухожилия. Последний раз Роман Яремчук играл в официальном матче еще 30 марта, когда как раз травмировался в игре против Мальорки.

Читайте также У Баварии новый кандидат на тренера: им стал экс-наставник Шахтера

Утешительные новости из лагеря "летучих мышей"

В том поединке украинец сыграл лишь 17 минут и вынужденно покинул пределы поля. Вместо него в составе Валенсии вышел Диего Лопес.

Футболист сборной Украины пропустил уже 4 матча "летучих мышей" в рамках Ла Лиги сезона-2023/2024.

Сейчас Роман тренируется с командой, как и французский защитник Димитри Фулькье. Сообщается, что оба игрока будут готовы к следующему матчу первенства Испании против Алавеса, который состоится 5 мая (начало в 19:30 по Киеву). Это будет домашняя игра для Валенсии.

К слову, Валенсия после 33-х туров занимает 8-ю позицию таблицы Ла Лиги, набрав 47 баллов. Впереди у клуба Яремчука еще 5 туров чемпионата против:

Алавеса (5 мая)

Райо Вальекано (12 мая)

Реал Сосьедад (16 мая)

Жироны (19 мая)

Сельты (26 мая)

Неплохой период карьеры Яремчука в Испании