Український форвард повернувся у загальну групу команди після травми підколінного сухожилля. Востаннє Роман Яремчук грав в офіційному матчі ще 30 березня, коли якраз травмувався у грі проти Мальорки.
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Втішні новини із табору "кажанів"
У тому поєдинку українець відіграв лише 17 хвилин та вимушено покинув межі поля. Замість нього у складі Валенсії вийшов Дієго Лопес.
Футболіст збірної України пропустив вже 4 матчі "кажанів" у рамках Ла Ліги сезону-2023/2024.
Наразі Роман тренується із командою, як і французький захисник Дімітрі Фульк'є. Повідомляється, що обидва гравці будуть готові до наступного матчу першості Іспанії проти Алавеса, який відбудеться 5 травня (початок о 19:30 за Києвом). Це буде домашня гра для Валенсії.
До слова, Валенсія після 33-х турів посідає 8-му позицію таблиці Ла Ліги, набравши 47 балів. Попереду у клубу Яремчука ще 5 турів чемпіонату проти:
- Алавеса (5 травня)
- Райо Вальєкано (12 травня)
- Реал Сосьєдад (16 травня)
- Жирони (19 травня)
- Сельти (26 травня)
Непоганий період кар'єри Яремчука в Іспанії
- Нагадаємо, що Роман грає за Валенсію на правах оренди із бельгійського Брюгге, куди повинен повернутись по закінченню поточного сезону-2023/2024.
- Українець невдало розпочав свої виступи за "кажанів", але потім переконав тренерський штаб та керівництво команди, що не слід достроково розривати орендну угоду.
- У футболці іспанського клубу Яремчук вже провів 25 матчів, у яких відзначився 4 голами.