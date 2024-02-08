Сыграет ли Довбык в матче с Реалом: тренер Жироны рассказал о кадровой ситуации в команде

Украинский форвард Артем ык, выступающий за Жирону, травмировался перед поединком с Реалом Сосьедад. Он не попал в заявку на матч.

Главный тренер Жироны Мичел Санчес рассказал о кадровой ситуации перед гостевым матчем с Реалом в Ла Лиге. Он также сказал, выйдет ли Артем Довбык на поле.

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Что известно о состоянии Довбыка: сыграет ли он с Реалом

"Вилья и Лопес пропустят матч. Есть дисквалификации Блинда и Эрреры. С остальными игроками все в порядке. Довбик провел не так много тренировок в общей группе, но верим, что он приедет.

Мы уже играли в этом сезоне без Довбыка, Цыганкова, Алейша. Выступали без лучших игроков, а команда показала свою лучшую версию. Блинд – существенная потеря, но как Лопес и Эррера, мы уже играли без них. Команда готова провести очень хорошую игру. Мы находимся в удивительной позиции. Приезд на "Бернабеу" в таком положении – для нас мечта" – сказал Мичел.

Почему Жирона будет без тренера и двух игроков в матче с Реалом

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании отклонил апелляцию Жироны, касающуюся удаления их главного тренера Мичела Санчеса. В связи с этим, он не сможет быть на скамейке тренеров в матче против Реала.

Поводом для дисквалификации Мичела стал конфликт с арбитром, что привело к его отсутствию на двух матчах. Кроме того, сам тренер был оштрафован на 600 евро, а клуб - на 700 евро. Решение дисциплинарного комитета остается неизменным.

Следовательно, Мичел не сможет принять участие в матчах против Реала и Атлетико.

Кроме того, клуб не смог обжаловать дисквалификацию игроков Дейли Блинда и Янхеля Эрреры, которые получили желтые карточки в том же матче с Реал Сосьедадом.

. Матч Реал – Жирона состоится 10 февраля.