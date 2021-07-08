Свои правила: арбитр не остановил игру после падения Стерлинга, несмотря на два мяча на поле
Источник:24 канал
Матч 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания завершился скандалом. Лидер хозяев Рахим Стерлинг эпично упал, а судья поверил в такую актерскую игру футболиста.
Арбитр матча создал свои правила
Сборная Англии благодаря скандальному 11-метровому удару вышла в финал Евро-2020. Победный гол с пенальти забил Гарри Кейн. А главной звездой того вечера стал лидер англичан Рахим Стерлинг.
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В эпизоде с назначением пенальти главный арбитр из Голландии Данни Маккели даже не обратил внимание на то, что на футбольном поле были сразу два мяча. В таких ситуациях судья мгновенно должен приостановить игру и попросить забрать один мяч за пределы поля.
Стерлинг пробегал с мячом рядом с другим, но арбитры не остановили игру. Болельщики тоже задают себе вопрос: "Почему рефери не остановил игру?".
- Напомним, что голкипер Дании Петер Шмейхель угадал направление удара Кейна с 11 метров. Однако с добиванием нападающего Англии не справился. Гол Кейна принес победу англичанам со счетом 2:1 и вывел команду в финал Евро-2020.
- В решающем матче подопечные Гарри Саутгейта сыграют против Италии. Финал Чемпионата Европы состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.