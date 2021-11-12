Свои интересы выше национальных: Колесников приказал игрокам Донбасса уехать из сборной Украины

Президент Донбасса Борис Колесников отозвал игроков клуба из состава сборной Украины по хоккею, которая отправилась на турнир Euro Hockey Challenge.

Журналист Вадим Плачинда сообщил, что руководство Донбасса приказало игрокам национальной команды вернуться в расположение клуба. Туда дончане делегировали семь хоккеистов.

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Федерация хоккея Украины через несколько часов на официальном сайте подтвердила информацию об отзыве игроков Донбасса из состава национальной сборной. Как говорится в сообщении ФХУ, игроки провели тренировку, вернулись в гостиницу и заявили, что едут обратно в Украину.

"Я не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули. Испытания деньгами выдержат не все. Чтобы отстоять свою позицию в этих обстоятельствах, надо иметь, как сейчас модного говорить, "стальные яйца". Но ничего катастрофического не произошло", – заявил тренер Вадим. Шахрайчук.

Почему Колесников так поступил

Только один хоккеист Донбасса отказался покинуть национальную сборную Украины. Им стал Виталий Лялька, с которым клуб сразу расторг соглашение

По информации журналиста, решение о вызове хоккеистов было принято президентом Донбасса Борисом Колесниковым. Произошло это после заседания общего собрания УХЛ, где присутствовали представители федерации хоккея Украины.

В федерации хоккея подчеркнули, что президент Донбасса во время заседания пытался навязать участникам УХЛ "свое видение процесса развития организации". После этого в процессе заседания Колесников покинул заседание общего собрания.

ФХУ сообщила, что через полчаса после окончания заседания общего собрания УХЛ хоккеисты Донбасса, а также Молодой Гвардии (фарм-клуба Донбасса) обратились к главному тренеру Украины U18, известив о приказе от руководства клуба покинуть расположение юношеской сборной. После этого появилась информация о вызове хоккеистов взрослой команды.