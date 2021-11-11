Сборная Украины примет участие в товарищеском турнире Euro Ice Hockey Challenge в Венгрии. Соперники "сине – желтых" – Венгрия и Италия, выступающие в высших дивизионах чемпионатов мира.

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Венгрия играет в дивизионе ІА, когда Италия находится в элите мирового хоккея. Украина сейчас находится в Дивизионе ІВ.

Товарищеский турнир продлится в течение трех дней.

Расписание матчей Украины

12 ноября. Италия – Украина (начало в 16:00);

13 ноября. Венгрия – Украина (начало – в 17:00).

Сборная Украины впервые в сезоне 2021/2022 годов собралась под руководством Вадима Шахрайчука. В 2022 году "сине-желтые" впервые с 2019-го сыграют на чемпионате мира.

Наша команда в польском Катовице будет бороться за выход в Дивизион ІА. Соперниками Украины будут Польша, Эстония, Япония, Литва и Сербия.