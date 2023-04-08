В пятницу, 7 апреля, в матче регулярного чемпионата НБА клуб Святослава Михайлюка Шарлотт Горнетс встречался с Хьюстон Рокетсом. Лучшим игроком поединка в составе хозяев стал украинский защитник, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинская сила в Прибалтике: Прометей без проблем вышел в финал Латвийско-эстонской лиги

Михайлюк поражает результативностью

Святослав вышел на паркет в стартовой пятерке и отыграл 31 минуту и 7 секунд. За это время украинец набрал 25 очков. Только двух баллов не хватило Михайлюку, чтобы побить собственный рекорд результативности.

Кроме того, украинский защитник записал на свой счет 5 ассистистов, 5 подборов и один перехват.

Впрочем, результативная игра украинской звезды не помогла Горнетсу избежать поражения. Команда Михайлюка уступила Рокетсу со счетом 109:112.

В последнее время Михайлюк продемонстрировал серию результативных матчей. В поединке с Торонто Рапторс украинец установил собственный рекорд результативности в НБА – 26 очков. Предыдущий рекорд результативности Михайлюк установил в 2020 году, когда, выступая за Детройт, он набрал 25 очков в игре с Атлантой.

Напомним, что в феврале 2023 года Михайлюк был обменен в Шарлотт Горнетс в рамках соглашения между четырьмя командами, среди которых Портленд Трейл Блейзерс и Филадельфия Севенти Сиксерс.

Видео результативного броска Михайлюка