Прометей – Тарту Уликоол 89:67 (18:12 / 27:11 / 22:18 / 22:26)

Прометей продолжает феериты в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, пишет 24 канал. Команда из Каменского решила выступать в прибалтийском чемпионате после начала полномасштабной войны в Украине.

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Там наша команда уверенно выиграла регулярный сезон, победив в 29 из 30 матчах. В четвертьфинале Прометей прошел Ваймси (2:1 по матчам), а теперь и удачно отыграл полуфинальную битву против Тарту Уликоол.

Команда Ронена Гинзбурга обыграла эстонцев в первых трех четвертях, стерев себе уверенный гандикап. Последний отрезок Прометей отдал сопернику, но на итоге матча это не повлияло – 89:67.

Интересно, что самым результативным на площадке стал баскетболиста Тарту Уликоол Ти Гордон, набравший 24 балла. В составе Прометея больше всего баллов заработал Илья Сидоров (20).

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Таким образом, украинский клуб вышел в финал лиги. Соперником подопечных Гинзбурга будет либо эстонский Калев/Крамо, либо латвийская ВЭФ Рига. Финальный поединок состоится уже в субботу, 8 апреля.