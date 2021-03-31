Юта 1 апреля должна сыграть выездной матч против Мемфиса в НБА. Баскетболисты гостей попали в неприятный инцидент перед поединком.

Неприятный инцидент для лидера НБА

Самолет с баскетболистами Юты во время полета столкнулся с целой стаей птиц. Пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку в Солт-Лейк Сити.

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Такое столкновение привело к повреждению левого двигателя, который вышел из строя. Однако пилоты проявили свое мастерство и посадили самолет без дополнительных инцидентов. Ни один из пассажиров не пострадал. Баскетболисты во время полета услышали громкий треск и увидели вспышку в левом двигателе.

#UPDATE Images we've just gotten of the damage too the Delta 757-200 that was carrying the @utahjazz more on @fox13 at 4 and 5 pic.twitter.com/oW7gvVZwn3 — Spencer Joseph (@SpencerJosephTV) March 30, 2021

После этого механики выявили повреждения турбины двигателя. На фото видны большие пятна крови на нижней части кабины, которые остались после столкновения с птицами. После этого через несколько часов баскетболисты Юты таки полетели в Теннесси на другом самолете.

Юта – лидер Западной конференции НБА в этом сезоне. В 46 матчах команда одержала 35 побед и потерпела 11 поражений. Их будущий соперник Мемфис идет девятым.

В последнем поединке Юта 30 марта дома разгромила Кливленд – 114:75.

Видео посадки баскетболистов на другой самолет