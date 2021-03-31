Самолет Юты врезался в стаю птиц и совершил экстренную посадку перед матчем НБА: фото
Юта 1 апреля должна сыграть выездной матч против Мемфиса в НБА. Баскетболисты гостей попали в неприятный инцидент перед поединком.
Источник:пресс-служба Юты
Неприятный инцидент для лидера НБА
Самолет с баскетболистами Юты во время полета столкнулся с целой стаей птиц. Пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку в Солт-Лейк Сити.
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Такое столкновение привело к повреждению левого двигателя, который вышел из строя. Однако пилоты проявили свое мастерство и посадили самолет без дополнительных инцидентов. Ни один из пассажиров не пострадал. Баскетболисты во время полета услышали громкий треск и увидели вспышку в левом двигателе.
После этого механики выявили повреждения турбины двигателя. На фото видны большие пятна крови на нижней части кабины, которые остались после столкновения с птицами. После этого через несколько часов баскетболисты Юты таки полетели в Теннесси на другом самолете.
- Юта – лидер Западной конференции НБА в этом сезоне. В 46 матчах команда одержала 35 побед и потерпела 11 поражений. Их будущий соперник Мемфис идет девятым.
- В последнем поединке Юта 30 марта дома разгромила Кливленд – 114:75.
Видео посадки баскетболистов на другой самолет
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