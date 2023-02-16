Эффектный аллей-уп Михайлюка – в топ-10 моментов НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк дебютировал за новую команду в НБА Шарлотт Хорнетс. Дебют показался успешным, а один из бросков Михайлюка попал в подборку 10 лучших моментов игрового дня.

В последний день трансферного окна в НБА Михайлюк успел дважды сменить команды. Сначала из Нью-Йорка его обменяли в Портленд, а впоследствии – в Шарлотте.

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15 февраля украинец дебютировал за свою новую команду. В этот день Шарлотт на собственной площадке принимали Сан-Антонио. Михайлюк хоть и не попал в стартовую пятерку, но в этом матче сыграл 25 минут. Это рекордное время для него в этом сезоне, ведь перед тем за Нью-Йорк он сыграл 12 матчей, в среднем проводя по 3,3 минуты за игру.

Но запомнился Михайлюк не только игровым временем и 12 набранными очками. В начале второй четверти Ламело Болл совершил заброс под кольцо соперника на Михайлюка. Украинец выпрыгнул из-за спины соперника и эффектно отправил мяч в кольцо.

Именно этот аллей-уп в исполнении Михайлюка попал в топ-10 моментов игрового дня в НБА 15 февраля.

Топ-10 моментов игрового дня в НБА 15 февраля: видео