В ожидании нового рекорда зрители заполнили арену в Лос-Анджелесе, хотя цена билетов доходила до 10 тысяч долларов. Впрочем, игра любимца публики Джеймса Леброна превзошла все надежды, пишет 24 канал.

Читайте также ЛеБрон Джеймс отметил успех God Of War Ragnarök с настоящим топором Левиафана

Леброн установил один из самых больших рекордов спорта

До нового достижения королю Джеймсу нужно было набрать 36 очков. И он справился с этой задачей. Уже в конце третьей четверти Леброн побил "вечный" рекорд Карима Абдул-Джаббара, который держался почти 34 года.

Сразу после рекордного броска игру остановили, чтобы Леброн мог отпраздновать историческое событие вместе с партнерами по команде. Трибуны овациями встретили новый рекорд НБА.

Видео исторического броска Леброна

В общей сложности за матч Леброн набрал 38 баллов и теперь на его счету 38 390 очков за карьеру. Присутствовавший на матче Карим Абдул-Джабар лично поздравил рекордсмена, превзошедшего его достижения.

Самые результативные баскетболисты в истории НБА

1. Леброн Джеймс – 38 390 очков

2. Карим Адбул-Джаббар – 38 387 очков

3. Карл Мэлоун – 36 928 очков

4. Коби Брайант – 33 643 очка

5. Майкл Джордан – 32 292 очков

Путь к рекорду