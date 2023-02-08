В ожидании нового рекорда зрители заполнили арену в Лос-Анджелесе, хотя цена билетов доходила до 10 тысяч долларов. Впрочем, игра любимца публики Джеймса Леброна превзошла все надежды, пишет 24 канал.
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Леброн установил один из самых больших рекордов спорта
До нового достижения королю Джеймсу нужно было набрать 36 очков. И он справился с этой задачей. Уже в конце третьей четверти Леброн побил "вечный" рекорд Карима Абдул-Джаббара, который держался почти 34 года.
Сразу после рекордного броска игру остановили, чтобы Леброн мог отпраздновать историческое событие вместе с партнерами по команде. Трибуны овациями встретили новый рекорд НБА.
Видео исторического броска Леброна
В общей сложности за матч Леброн набрал 38 баллов и теперь на его счету 38 390 очков за карьеру. Присутствовавший на матче Карим Абдул-Джабар лично поздравил рекордсмена, превзошедшего его достижения.
Самые результативные баскетболисты в истории НБА
1. Леброн Джеймс – 38 390 очков
2. Карим Адбул-Джаббар – 38 387 очков
3. Карл Мэлоун – 36 928 очков
4. Коби Брайант – 33 643 очка
5. Майкл Джордан – 32 292 очков
Путь к рекорду
- Форвард выступает в НБА с 2003 года. Свои первые баллы он набрал 29 октября 2003 года.
- Леброн установил исторический рекорд по количеству матчей, в которых он набирал 20+ очков.
- Баскетболист становился самым молодым игроком в истории, последовательно набравшим 10 тысяч очков, 20 и 30 тысяч.
- Чтобы установить новый рекорд результативности в НБА, Королю Джеймсу понадобилось 1410 матчей.
- Сейчас Леброн проводит 20-й сезон в карьере.