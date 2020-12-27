Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим возлюбленным французом Гаэлем Монфисом являются самой известной парой в теннисе. Спортсмены порадовали своих поклонников новым видео.

Наш маленький рождественский танец

Элина Свитолина и Гаэль Монфис записали видео своего рождественского танца. Влюбленные опубликовали видео на общей странице в инстаграме.

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Наш маленький рождественский танец. Надеемся, что вы хорошо проводите время со своими любимыми,

– написала пара.

Свитолина и Монфис: что известно о паре

Как известно, Свитолина в отношениях с 35-летним французским теннисистом Монфисом примерно с января 2019 года. На общей странице в инстаграме спортсмены показывают свою жизнь: тренировки, соревнования, путешествия, отдых.

В июне 2019 года иностранные СМИ сообщали, что пара разошлась. В один момент на инстаграм-странице Свитолиной с Монфисом исчезли все видео. Как бы там ни было, пара до сих пор вместе.

Украинская теннисистка уже успела показать Монфису Украину. Теннисист буквально влюбился в украинский борщ.