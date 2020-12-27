Свитолина и Монфис показали рождественский танец: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим возлюбленным французом Гаэлем Монфисом являются самой известной парой в теннисе. Спортсмены порадовали своих поклонников новым видео.
Наш маленький рождественский танец
Элина Свитолина и Гаэль Монфис записали видео своего рождественского танца. Влюбленные опубликовали видео на общей странице в инстаграме.
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Наш маленький рождественский танец. Надеемся, что вы хорошо проводите время со своими любимыми,
– написала пара.
Свитолина и Монфис: что известно о паре
Как известно, Свитолина в отношениях с 35-летним французским теннисистом Монфисом примерно с января 2019 года. На общей странице в инстаграме спортсмены показывают свою жизнь: тренировки, соревнования, путешествия, отдых.
В июне 2019 года иностранные СМИ сообщали, что пара разошлась. В один момент на инстаграм-странице Свитолиной с Монфисом исчезли все видео. Как бы там ни было, пара до сих пор вместе.
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