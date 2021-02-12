Свитолина выполнила один из лучших ударов на Australian Open: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго круга Australian Open разобралась с Кори Гауфф в двух сетах – 6:4, 6:3.
Во втором гейме украинка выполнила один из лучших ударов игрового дня в Мельбурне. Она заняла третье место в рейтинге.
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Топ-5 лучших ударов дня на Australian Open: смотрите видео
Это была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, которая находится на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.
В третьем круге украинская теннисистка сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.
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