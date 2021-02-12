Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго круга Australian Open разобралась с Кори Гауфф в двух сетах – 6:4, 6:3.

Во втором гейме украинка выполнила один из лучших ударов игрового дня в Мельбурне. Она заняла третье место в рейтинге.

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Это была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, которая находится на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.

В третьем круге украинская теннисистка сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.

Интересно. Для Свитолиной это девятое выступление на Australian Open. Ее лучший результат – четвертьфинал в 2018-м и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.