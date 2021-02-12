Українська тенісистка Еліна Світоліна в поєдинку другого кола Australian Open розібралася з Корі Гауфф в двох сетах – 6:4, 6:3.

У другому геймі українка виконала один з найкращих ударів ігрового дня в Мельбурні. Вона посіла третє місце у рейтингу.

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Це була перша гра між тенісистками. 16-річна представниця США, яка перебуває на 48 місці у світовому рейтингу, провела свій п'ятий поєдинок у кар'єрі проти суперниці з топ-10 і боролася за третю перемогу.

У третьому колі українська тенісистка зіграє проти 28 ракетки світу Юлії Путінцевої з Казахстану. Поєдинок відбудеться 13 лютого. Світоліна лідирує в статистиці особистих зустрічей 5 проти 2.

Цікаво. Для Світоліної це дев'ятий виступ на Australian Open. Її найкращий результат – чвертьфінал у 2018-му і 2019 роках. Минулого року вона покинула Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру.