Единственная из украинских теннисисток, которая оставалась на Australian Open, Элина Свитолина пробилась в следующий круг соревнований. 26-летняя спортсменка переиграла американку Кори Гауфф.

Этот матч дался Элине Свитолиной значительно легче предыдущего. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Пятая ракетка мира из Украины в двух сетах нанесла поражение 16-летней представительнице США.

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Кори Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (4:6, 3:6)

Теннисистки уже со старта матча дали понять болельщикам, что их ждет просмотр жаркого матча. Первый гейм держал шесть минут, в котором более опытной Элине удалось взять верх над соперницей. Однако дальше в встрече были карусели в исполнении обеих девушек.

Ключевым стал девятый гейм. При счете 4:4 Свитолиной удалось взять свою подачу с брейком – 4:5. В следующем гейме 16-летняя Гауфф сделала подарок опытной теннисистке из Украины и отдала гейм на своей подаче – 4:6.

Статистика первого сета говорит, что теннисистки показывали на корте почти одинаковый уровень игры. Обе по два раза подавали на вылет и сделали по одной двойной ошибке. В активе Кори 13 виннеров против всего 8 у Элины. Хотя невынужденных ошибок у американки на две больше, чем у 26-летней одесситки – 9 против 7.

Вторая партия началась по сценарию первой. 16-летняя Гауфф давала достойный бой первой ракетке Украины и довела счет до – 3:3. Однако это были ее последние победные геймы во встрече. Элина взяла ход матча под свой контроль и уже в следующем гейме с брейком вышла вперед в счете – 3:6.

Игра представительницы США совсем расклеилась, она проиграла следующий гейм на своей подаче. Поэтому Элина подавала на "матч". Со счетом 15:40 украинка довела поединок до победы – 3:6.

Эта победа стала второй для Элины на Открытом чемпионате Австралии. Она единственная среди украинских представителей, продолжает борьбу за трофей в одиночном разряде. В первом круге турнир покинули 18-летняя Марта Костюк и Сергей Стаховский.