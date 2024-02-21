В шаге от четвертьфинала: Свитолина выбыла турнира WTA 1000 в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дубае. В матче 1/8 финала она уступила лидеру мирового рейтинга Изи Швьонтек.

Отметим, что последний раз теннисистки играли в четвертьфинале Уимблдона в прошлом году, тогда победу одержала Элина. На пути к третьему кругу Свитолина одолела Ангелину Калинину (6:3, 7:6) и Татьяну Марию (6:3, 6:3), пишет 24 Канал.

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Швьонтек – Свитолина 2:0 (6:1, 6:4)

Польская теннисистка закрыла стартовую партию за 29 минут на корте. Свитолина добыла лишь один гейм у польки, и это произошло на ее подаче при счете 0:1.

После брейка Швьонтек начала второй сет, в третий раз подряд "сломав" подачу Элины. Украинка восстановила паритет в четвертом гейме, реализовав свой третий брейкпойнт – 2:2.

Свитолина имела возможность выйти вперед в пятом гейме, но Швьонтек смогла отыграть два итоговых шара с 15:40 на подаче украинки, снова взяв лидерство в счете.

Хотя Свитолина дважды отыграла отставание в два гейма, счет 4:4, она все же уступила Швьонтек в двух решающих геймах матча – 6:4 в пользу лидера, которая вышла в четвертьфинал Дубая уже второй раз подряд.

По ходу матча Свитолина реализовала четыре эйса и отыграла один из шести брейкпойнтов Швьонтек. Ее показатель первой подачи составил 60%.

Свитолина покидает турнир

Элина завершает турнир на 16-й строчке мирового рейтинга WTA – после двух побед в Дубае она совершила скачок на четыре позиции с 20-го места.

Свёнтек в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвэнь (№7 WTA). Полька в текущем сезоне выиграла 13 матчей из 14.