Зазначимо, що востаннє тенісистки грали у чвертьфіналі Вімблдону минулого року, тоді перемогу здобула Еліна. На шляху до третього кола Світоліна здолала Ангеліну Калініну (6:3, 7:6) та Татьяну Марію (6:3, 6:3), пише 24 Канал.

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Швьонтек – Світоліна 2:0 (6:1, 6:4)

Польська тенісистка закрила стартову партію за 29 хвилин на корті. Світоліна здобула лише один гейм у польки, і це сталося на її подачі при рахунку 0:1.

Після брейку Швьонтек почала другий сет, втретє поспіль "зламавши" подачу Еліни. Українка відновила паритет у четвертому геймі, реалізувавши свій третій брейкпойнт – 2:2.

Світоліна мала нагоду вийти вперед у п'ятому геймі, але Швьонтек змогла відіграти дві підсумкові кулі з 15:40 на подачі українки, знову взявши лідерство в рахунку.

Хоча Світоліна двічі відіграла відставання у два гейми, рахунок 4:4, вона все ж поступилася Швьонтек у двох вирішальних геймах матчу – 6:4 на користь лідерки, яка вийшла до чвертьфіналу Дубаю вже вдруге поспіль.

Протягом матчу Світоліна реалізувала чотири ейси і відіграла один з шести брейкпойнтів Швьонтек. Її показник першої подачі склав 60%.

Світоліна залишає турнір

Еліна завершує турнір на 16-й сходинці світового рейтингу WTA – після двох перемог у Дубаї вона здійснила стрибок на чотири позиції з 20-го місця.

Свьонтек у наступному раунді зіграє з Анастасією Потаповою (№35 WTA) або Чжен Ціньвень (№7 WTA). Полька в поточному сезоні виграла 13 матчів із 14.