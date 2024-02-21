Соперницы дважды в карьере определяли до этого сильнейшую на корте между собой. Сейчас в очных встречах паритет – 1:1.

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Свитолина о сложном старте сезона

Турнир WTA 1000 в ОАЭ является первым для Свитолиной после проблем со спиной, из-за которых она снялась с Открытого чемпионата Австралии. Украинская теннисистка перед статусным матчем прокомментировала свое восстановление от травмы и рассказала о старте сезона, который стал сложным из-за повреждения.

Мы стараемся работать день за днем. Честно говоря, у меня очень смешанные чувства. Я хорошо начала сезон, играла в замечательный теннис, а потом снова травмировалась. Это морально тяжело. Теперь мы стараемся восстанавливаться для каждого матча.

Все еще чувствую боль там и здесь, но стараюсь как можно больше работать со своим телом. Раньше я хорошо тренировалась, поэтому смогла выиграть эти два матча. Но морально это было нелегко для меня, потому что мне пришлось пропустить конец прошлого сезона, а затем Australian Open", – сказала Элина.

Отметим, что матч Свитолина – Швьонтек начнется не раньше 17:00. Его можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports+, а также ОТТ-платформе setantasports.

Интересно. Элина Свитолина дважды триумфовала на турнире в Дубае. Из действующих теннисисток, которые сейчас находятся в Туре, ни одна не может похвастаться таким достижением. Абсолютной же рекордсменкой является бельгийка Жюстин Энен-Арденн, которая 4 раза выигрывала титул. Она закончила карьеру в 2011 году.