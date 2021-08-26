Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) 2:0 (6:4, 6:4)

Теннисистки таки смогли доиграть прерванный матч, который был приостановлен в первом сете из-за резкого наступления темноты. 1 час 38 минут понадобились Элине Свитолиной, чтобы в двух сетах одолеть Фиону Ферро и пробиться в четвертьфинал.

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Встреча была возобновлена в первом сете при равном счете 4:4. Перерыв пошел на пользу украинке. 26-летняя теннисистка сначала вышла с брейком вперед, а уже в следующем гейме под ноль взяла первую партию – 6:4.

Второй сет развивался по сценарию первого. Снова теннисистки не уступали друг другу и установили счет 4:4. В следующих двух геймах Свитолина позволила сопернице взять лишь два розыгрыша, завершив матч в свою пользу – 6:4.

За поединок Элина проиграла четыре гейма на своей подаче и взяла шесть подач соперницы. Украинка трижды подала на вылет и сделала шесть двойных ошибок. Ее показатель первой подачи составил 57 процентов против 56 у Ферро.

В четвертьфинале Свитолина сыграет против еще одной представительницы Франции – Кристины Младенович. Спортсменка занимает 57 место в рейтинге WTA.