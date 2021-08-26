Еліна Світоліна (України) – Фіона Ферро (Франція) 2:0 (6:4, 6:4)

Тенісистки таки змогли дограти перерваний матч, який був призупинений у першому сеті через різке настання темряви. 1 година 38 хвилин знадобилось Еліні Світоліній, щоб у двох сетах здолати Фіону Ферро та пробитись у чвертьфінал.

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Зустріч була відновлена у першому сеті за рівного рахунку 4:4. Перерва пішла на користь українці. 26-річна тенісистка спершу вийшла з брейком вперед, а вже у наступному геймі під нуль взяла першу партію – 6:4.

Другий сет розвивався за сценарієм першого. Знову тенісистки не поступались одна одній та встановили рахунок 4:4. У наступних двох геймах Світоліна дозволила суперниці взяти лише два розіграші, завершивши матч на свою користь – 6:4.

За поєдинок Еліна програла чотири гейми на своїй подачі та взяла шість подач суперниці. Українка тричі подала на виліт та зробила шість подвійних помилок. Її показник першої подачі склав 57 відсотків проти 56 у Ферро.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти ще однієї представниці Франції Крістіни Младенович. Спортсменка посідає 57 місце у рейтингу WTA.