Погодные условия внесли коррективы

Теннисистки должны были сыграть во втором круге американского турнира. Спортсменки провели на корте 47 минут и при счете 4:4 покинули его.

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Матч был приостановлен из-за наступления темноты в 18:22 по местному времени. Элина Свитолина и Фиона Ферро вернутся на корт в среду, 25 августа. Интересно, что до этого теннисистки еще ни разу не встречались друг с другом.



Матч Свитолиной был остановлен / Фото из twitter.com/TennisRacketeer

Победительница поединка в четвертьфинале сыграет против представительницы Франции Кристины Младенович. Спортсменка занимает 57 место в рейтинге WTA.