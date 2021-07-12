Свитолина выбыла из топ-5 рейтинга WTA после неудачного Уимблдона, рекорд Калининой

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из пятерки лучших.

Свитолина вылетела с Уимблдона во втором круге и потеряла 710 очков после турнира. Свитолина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA и занимает 6 место.

К слову Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон и догнал Федерера и Надаля по количеству Грэнд Слэмов

От возвращения в топ-5 украинку отделяют 206 очков.

Рекорд Калининой

Лучший прорыв в рейтинге удался Ангелине Калининой. Украинка поднялась на 30 позиций и впервые вошла в топ-100 теннисисток мира. Сейчас она 95-ая.

Калинина достигла прогресса благодаря двум подряд победам на турнирах ITF.

Даяна Ястремская потеряла шесть позиций и занимает 44 место. Марка Костюк после дебюта в основе Уимблдона поднялась на 67 место. Катарина Завацкая опустилась на 144-е место.

Екатерина Козлова и Леся Цуренко поднялись в рейтинге на 154 и 163 ступенки соответственно.